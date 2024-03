Utrecht herdenkt tramaanslag: 'Voor veel betrokkenen is het nog elke dag 18 maart 2019'

Vervolgens loofde Dijksma de reactie van de stad Utrecht na de tramaanslag. Zij noemde het bewonderenswaardig. "De manier hoe we samen een vuist maakten en hoe de hulpdiensten hebben gehandeld. De manier waarop Utrecht er in de weken en maanden na de aanslag mee is omgegaan, geeft hoop en geloof in de veerkracht en solidariteit van onze gemeenschap."