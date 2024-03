Taakstraf voor Nieuwegeiner voor opslag 11 miljoen illegale sigaretten, fiscus wil misgelopen belasting alsnog

De sigaretten lagen al een paar weken in zijn loods aan de Industrieweg en een trailer toen de controlediensten daar op vrijdag 9 oktober 2020 een doorzoeking deden. Volgens de verdachte zou de lading later die dag worden opgehaald door de man die sigaretten bij hem had laten opslaan. De bedoeling was om ze verder te transporteren naar Rotterdam. De Nieuwgeiner kon niets over deze man vertellen, behalve dat hij een Rotterdams accent had. Er was geen contract getekend en er waren geen papieren bij de lading geleverd.