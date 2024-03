Glasbiënnale strijkt neer in Amersfoort

Amersfoort - Bij het woord "glas" hebben we toch vooral de associatie met ramen, wijnglazen en vazen. Veel minder denken we aan glas als uiting van kunst. Als het aan de kunstenaars van 'Living the Glass Age' gaat dat veranderen. Dit weekend start - in navolging van steden als Parijs en Dublin - in Amersfoort de glasbiënnale waar alles draait om glas in de kunst.