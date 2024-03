Ambtenaren verzwegen problemen met monumentaal pand voor hun wethouder

De gemeente geeft in de antwoorden aan de gemeenteraad aan dat de onderhoudsstaat van het huis 'matig' is. Dat is in tegenspraak met wat de gemeente zelf in 2020 schreef. In dat jaar wordt een concept-brochure opgesteld, daarin staat: "De bouwkundige staat van de woning is slecht te noemen". Zonder dat er grootschalig onderhoud is gepleegd, zou het huis er de afgelopen vier jaar in de ogen van de gemeente op vooruit zijn gegaan. "In de uitspraak dat het pand 'rijp voor de sloop is' herkennen wij ons niet", schrijft de gemeente anno 2024.