Blootfoto van Francien werd met hele school gedeeld, nu gaat ze het gesprek aan met tieners

Deze week stemt de eerste kamer in met een wet seksuele misdrijven. Met deze wijziging van het Wetboek van Strafrecht wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid geregeld voor verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld aanranding en verkrachting, straatintimidatie en sexting. Daarin is ook opgenomen dat dat misbruik van seksueel beeldmateriaal strafbaar is.

Marijke Brouwer van Fronds Slachtofferhulp legt uit waarom zij dit een goede zaak vinden. "Slachtoffers die nu aangifte doen komen nu bijvoorbeeld bij de zedenrecherche terecht, in plaats van bij de normale politie. Bovendien kan je gratis rechtsbijstand krijgen als je slachtoffer bent van een ernstig geweldsincidentgewelds- of zedendelict. Bovendien Daarnaast geeft het een stukje erkenning aan slachtoffers, als het opgenomen is in deze wet."

"In de wet staat opgenomen: je mag niet zonder toestemming van iemand foto's/video’s maken van seksuele aard. Je mag foto's van seksuele aard ook niet zonder toestemming online zetten, openbaar maken of doorsturen. Daar staat nu maximaal twee jaar gevangenisstraf op of een geldboete van maximaal 25.750 euro."