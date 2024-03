Afgelopen weekend steeds rond de 100 Oekraïners in Jaarbeurs

Het ging de afgelopen drie nachten om respectievelijk 103, 92 en 96 Oekraïners die de nacht doorbrachten in de Jaarbeurs. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden dertig nieuwe mensen toegelaten bij de opvang. De nacht erna kwamen er zes bij in de hub en in de nacht van zondag op maandag nog eens tien. Elke nacht stroomden er ook een paar vluchtelingen door naar andere locaties.