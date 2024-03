Is een landbouwsluis dé oplossing tegen sluipverkeer in het buitengebied? 'Een weg afsluiten verplaatst het probleem'

Utrechtse Heuvelrug - Door files bij Bunnik en Doorn is het aantal auto's in het buitengebied bij Driebergen verdubbeld. Door woningbouwplannen in de omliggende gemeenten gaat het sluipverkeer toenemen, is de verwachting. Daarom pleiten raadsleden in de Utrechtse Heuvelrug voor stevige maatregelen. De politiek in Wijk bij Duurstede is daar minder blij mee.