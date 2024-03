Wereldberoemde Robby Valentine raakte bijna blind en schreef er een nummer over

Zijn nieuwe nummer gaat over het breken met de wereld die er was en het omarmen van hoe de wereld nu is. "Normaal gesproken doe ik langer over een nummer schrijven, maar dit ging echt vanzelf." Het nummer zit vol met persoonlijke gevoelens en ervaringen. "Ik zing: I should have been a father, like my father was to me. Mijn vader was geweldig, hij nam me overal mee naartoe en bracht me overal heen. Dat kan ik niet meer voor mijn dochter doen."