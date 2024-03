'Villahagelslag' op het platteland: wat moeten we met miljoen vierkante meter aan leegstaande stallen?

Wim Zagt is blij dat het einde in zicht is. Over een half jaar hoopt hij te beginnen met slopen. "Het zijn toch weer zestien woningen, voor een dorp als Baambrugge is dat veel." Bij Koos Segers overheerst de teleurstelling. "Wat is hier nou mis mee, er kunnen toch prima meerdere mensen op dit erf wonen?"