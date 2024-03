Een leven lang in 'België': 'Het kon best pittig zijn af en toe, maar er was een ontzettend goede sfeer'

Later lonkte de bar naar Ewald. "Toen ik 21 was, ben ik daar achter de bar gaan staan. Dat was fantastisch." En dat terwijl zijn moeder eerder zei: "Mijn zoon nooit". Ze zag liever een rustigere werkplek voor Ewald. "België was toen een wat pittiger café. Er was een nieuwe generatie in Utrecht die een nieuwe plek zocht om te gaan drinken. Er was niet echt een nachtleven, maar België bleef al snel tot laat open." Dat zorgde ervoor dat er weleens wat opstootjes waren in de bar. "Het kon best pittig zijn af en toe, maar er was een ontzettend goede sfeer onder het personeel. Iedereen lette goed op elkaar."