Brand in woonzorgcentrum Breukelen, bewoners geëvacueerd

Breukelen - Rond 04.00 uur vannacht is brand uitgebroken in een woonboerderij aan de Stationsweg in Breukelen. De brand in de rieten kap van de woning is lastig te blussen en nog niet onder controle, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Door de brand is het centrum van Breukelen zeer slecht bereikbaar.