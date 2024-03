112-nieuws: Eerste bewoners terug naar huis na brand | Steekincident Overberg

In Overberg vond vanochtend om 07.30 uur een steekincident plaats. Daarbij is een 54-jarige automobilist gewond geraakt. De verdachte is na het incident weggereden. Een 38-jarige man is even later in Ede opgepakt. Waarschijnlijk was er voorafgaand een verkeersconflict tussen het slachtoffer en de verdachte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.