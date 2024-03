Sarah V. veroordeeld tot 11 jaar cel voor poging moord op dochter met vergiftigde moedermelk

V. werd ook verdacht van mishandeling van haar zoontje. Daarvoor is ze vrijgesproken. De vrouw is arts en ontkent alle beschuldigingen. Ze mocht haar proces in vrijheid afwachten, maar werd na de uitspraak gelijk afgevoerd. Volgens de rechtbank is de veiligheid van de samenleving en met name die van haar kinderen belangrijker. Ze mocht daarom geen afscheid nemen van familie. "Het is een fucking schande", zei haar broer. De familie is zwaar geschokt en in tranen na de uitspraak. "Het is een nachtmerrie", reageerde Sarah's moeder.