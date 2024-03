Vier oude muziekrotten van Bres maken album over gemis : 'Het gaat van heel serieus tot grappig'

De vier mannen die samen Bres vormen zijn oude rotten in het vak. In de jaren ‘80 speelden ze in bekende Utrechtse bands. Han Bavinck was gitarist bij Superjones, Jan van de Berg speelde in Braak, Hans Boosman drumde bij het Goede Doel en Herman van Tongerloo zat in Spoorloos. Gemis zorgde ervoor dat ze bij elkaar kwamen. Herman: "Soms kan je wat doen aan het gemis, zoals in een bandje willen spelen. We hebben allemaal ons verleden en als je dan verlangt om het verleden terug te halen dan is niet zo heel moeilijk op deze manier."