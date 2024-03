Nieuwegein vangt vluchtelingen op in lege beurshal: binnen vier dagen zaten ze erin

"Vooralsnog is het voor dertig dagen", zegt Eijk. "We gaan kijken of het werkt en hoe het lukt. En of het COA misschien nog een keer een beroep op ons doet." Nieuwegein is op grond van de spreidingswet in ieder geval verplicht 364 asielzoekers op te vangen. De gemeente wil later dit jaar nog een asielzoekerscentrum voor 85 tot 112 mensen openen. De groep die nu in de Beursfabriek zit bestaat volgens de gemeente "voornamelijk uit kansrijke mannelijke asielzoekers." Een groot gedeelte van hen komt uit Syrië en een kleiner deel uit onder andere Eritrea, Jemen en Sudan.