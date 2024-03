Brand bij woonzorgboerderij in Breukelen geblust

In het centrum van Breukelen waren vanmorgen veel hulpdiensten aanwezig: Tientallen brandweerwagens, ondersteunend personeel, politie en handhaving rukten uit. Dit was volgens de VRU vooral uit voorzorg. De brand had kunnen overslaan op naastgelegen panden zoals restaurant Loetje of woonhuizen. Vanwege de rieten kap was het blussen volgens de VRU een zware klus. Ook gaat het om een oude boerderij die is opgeknapt. Dat maakt dat de brandweer niet meteen een helder beeld heeft van waar zich bijvoorbeeld isolatie bevindt. Daardoor werd het blussen van de brand extra ingewikkeld.