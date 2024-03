Utrechts Klokkenluiders Gilde luidt al 45 jaar klokken in de stad

Eén van die dagelijkse luidingen in het Utrechtse centrum is de luiding van het ‘papklokje’ in het Bartolomeus Gasthuis. Vroeger werd deze klok geluid wanneer de stadspoorten sloten en het tijd was om een bord pap te eten. Het is een kleine klok van 52 kilo, legt Annelies Smit uit. Smit is coördinator van de luiders op deze locatie en zelf ook luider. "In Bes gestemd, voor de liefhebber. Er zijn weinig klokken in Bes gestemd, maar deze dus wel."