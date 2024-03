Weidevogels hebben geen baat bij thuisblijvende kat, zeggen experts

De Weidevogelgroep in Houten is druk om de weidevogels te redden. "We proberen zo min mogelijk in de buurt te komen van de nesten. Als je een paadje door het gras hebt gemaakt, zijn katten of vossen zo slim dat ze dat paadje vinden. We willen zo min mogelijk de weg wijzen aan de predatoren", zegt Kooreman. De weidevogelgroep houdt in een database bij waar de vogels zitten. Boeren kunnen dat ook zien en zo probeert de groep de vogels te beschermen.