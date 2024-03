Utrecht in de bloei: de mooiste bloesemfoto's

Provincie Utrecht - "Even een fotootje maken, hoor", klinkt het in Houten, waar de bloesem een bekend fenomeen is aan het begin van het voorjaar. Over het fietspad kun je kilometers lang genieten van de roze 'wolken'. Ook op andere plekken in onze provincie knalt de bloesem eruit én wordt-ie veelvuldig vastgelegd, blijkt wel uit de vele foto's die we van lezers kregen na een oproep.