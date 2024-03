Utrecht pakt 'pruttelende machinekamer' van de woningbouw aan

Hoogleraar Van der Krabben: "Aanpassing in de systematiek om de inbrengwaarde vast te stellen en het verlengen van de termijn voorkeursrecht is vermoedelijk op dit moment het meest realistisch. Omdat de betrokken partijen - markt en overheid, rijk en gemeenten - het erover eens lijken te zijn. Voor garantstellingen door het Rijk is geen aanpassing in regelgeving nodig. Er zijn dus geen juridische barrières, maar het is de vraag of het nieuwe kabinet daar geld in wil steken."