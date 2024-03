Fietsen, vuilnisbakken en terrasstoelen op de Neude moeten plaatsmaken voor banken en bomen

Wethouder Mobiliteit Lot van Hooijdonk is blij met het plan: "We willen de Neude veranderen in een plek waar mensen comfortabel kunnen zitten en afspreken. Dit betekent minder fietsen op het plein en meer openbare zitplekken. Extra bomen en groen zorgen ervoor dat deze bijzondere plek in het centrum het hele jaar door aangenaam is."