Oudere vrouw door omstanders uit de sloot gered in Jaarsveld

De dijk aan de S.L. van Alterenlaan is enorm steil. "Ook ik was daar niet zonder hulp uitgekomen", vertelt de redder. "Een jonge vrouw is vervolgens het water ingedoken om de vrouw de nodige ondersteuning te geven, om het water uit te komen. Daarna zijn de politie en ambulance gekomen en is iedereen weer naar huis gegaan."