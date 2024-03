Het is lente, of toch niet? Wanneer begint het voorjaar eigenlijk echt?

"Het is best wel warm zo in mijn trui. In die zin is de lente wel echt begonnen", zegt Robert Wielinga. De vrijwilliger weet eigenlijk niet meer hoe lang hij al rondloopt bij Sterrenwacht Sonnenborgh. Als natuurkundedocent en hobby-astronoom kijkt hij het liefst iedere dag naar de sterren. En op basis van de sterren kan je het begin van de astronomische lente precies uitrekenen.