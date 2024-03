Nog veel verwarring na schietincident Daltonlaan Utrecht: zeker twee gewonden, een verdachte aangehouden

De melding van de schietpartij kwam rond 13.50 uur binnen. De woordvoerder laat weten dat er nog veel vragen zijn over wat er precies is gebeurd, maar dat vooralsnog alleen duidelijk is dat er "in ieder geval geschoten is". Wel kon ze zeggen dat het incident niet in een pand plaatsvond. De politie is nog met een helikopter op zoek naar mogelijke andere verdachten.