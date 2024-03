Amersfoorters moeten voor frisse duik naar Nijkerk

De plekken waar in de natuur gezwommen kan worden zijn nog schaarser. Dat kan alleen in het Henschotermeer en Overbos in Nijkerk. "Door het beperkte aantal officiële zwemgelegenheden, zwemmen Amersfoorters regelmatig op plekken waar de veiligheid niet is gewaarborgd", schrijft de gemeente in een collegebericht. Onder andere in de Eem en het Valleikanaal wordt veel ‘wild’ gezwommen.