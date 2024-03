Meerdere aangiftes tegen studenten USC die 'grietenlijst' maakten: 'Nare verhalen'

Brouwer wacht nog op een excuus van de mogelijke daders of van hun ouders. De advocate zet zich op dit moment met een groep "strijdbare" ouders in om de lijst te verwijderen. Ook gaat ze een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het Openbaar Ministerie is al een onderzoek gestart. Een aantal leden is geschorst en gisteren werd bekend dat de sociëteit tot eind maart gesloten is.