Wethouder: Zo min mogelijk uitzonderingen bij betaald parkeren in Utrecht

De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 wierpen hun schaduw vooruit in het debat over betaald parkeren in de hele stad. Het college, met onder andere GroenLinks, D66 en PvdA, wil de komende tien jaar overal in de gemeente betaald parkeren invoeren. Als eerste is volgend jaar Kanaleneiland aan de beurt. Grote delen van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern komen pas vanaf 2031 aan bod.