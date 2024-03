Bestuurder die vrouw (73) in opzettelijk aanreed ter observatie naar Pieter Baan Centrum

Soest - De automobilist die vijf maanden geleden een voetganger aanreed en zwaargewond achterliet op de Industrieweg in Soest, is vandaag ter observatie in het Pieter Baan Centrum opgenomen. Voor de rechtszaak tegen 51-jarige Y.C. wordt afgehandeld, wil de rechtbank meer weten over zijn psychische toestand.