Bloemist bestaat ruim 100 jaar en krijgt koninklijke erkenning: 'Schroeven het op de gevel'

De bloemist zit al sinds 1922 aan de Utrechtseweg 74 in Amersfoort. Sindsdien is veel veranderd, maar de essentie is gebleven: er worden nog altijd bloemen verkocht. Veel oudere klanten zeggen nog Quino Damen. Onder die naam groeide de bloemenwinkel uit tot een begrip in de regio Amersfoort. Nu behoort de zaak dus ook landelijk tot de fine fleurs van de branche. Het predicaat Hofleverancier is een bewijs van kwaliteit, met goedkeuring van de koning.