Gratis lunch voor meer dan 2000 kinderen: 'Er is gewoon armoede in Utrecht'

Dat zag Jos Lutterman ook gebeuren op de school van zijn eigen dochters. Jos werkte op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Hij twijfelde over zijn baan. "Dan stond ik bovenin die toren en keek ik uit over mijn wijk Lombok en dacht ik: ik zit hier in een dure kantooromgeving met allemaal rijke mensen en daar is gewoon een wijk met gezinnen waarin het helemaal niet goed gaat."