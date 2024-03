Brede Utrechtse steun voor alternatief verbreding A27 bij Amelisweerd

De andere partij die kritisch is, is UtrechtNu!, van David Bosch. Hij noemt de plannen een droomwereld, zoals een sneeuwstorm in april. “Het is gebaseerd op aannames, wensen en hoop. Het lijkt wel of we allemaal op de fiets moeten springen.” Waar Bosch zich met name boos over maakt is de financiële dekking. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is het ARU honderden miljoenen euro's goedkoper. Bosch twijfelt daaraan, want in de berekeningen gaat men uit van een veel intensiever gebruik van het openbaar vervoer. Volgens Bosch zijn de toenemende exploitatiekosten voor extra OV niet meegerekend, en als je dat wel doet, dan zal het ARU volgens hem zeker niet goedkoper zijn.