Circus Chabot trekt door Utrecht: 'We zijn het liefst altijd samen'

De voorverpakte kantinebroodjes met koude gegrilde aubergine en oude kaas vallen in de smaak. "Jeetje wat een lekkere broodjes, heerlijk zeg, dankjewel!" Dan gaat het gesprek over de rest van de week. Morgen via Hilversum naar Roermond en weer terug naar Den Haag. Er worden kaartjes voor een lezing in De Bilt geregeld voor familieleden. "Hoi schat, ja is goed schat. Doeg, lieverd." Sebastiaan hangt de telefoon op en vraagt of er nog een kaartje voor zijn vriendin is.