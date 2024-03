40 miljoen extra tekort door foutje in excel, gemeenteraad reageert mild

Utrecht - De brief van wethouder Susanne Schilderman sloeg in als een bom. Door een paar rekenfouten van een ambtenaar blijkt de gemeente namelijk structureel 40 miljoen euro per jaar extra tekort te komen. Gisteravond legde Schilderman verantwoording af in een commissiedebat van de gemeenteraad - en die raad was opvallend mild. De oppositie kwam niet verder dan de waarschuwing dat er bij de volgende misser een gele kaart getrokken gaat worden.