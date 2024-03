'Grietenlijst' bij studentencorps: waarom corporale gebruiken moeilijk te veranderen zijn

Het zijn geen incidenten, maar het gaat om een cultuur, schrijft Milou Deelen naar aanleiding van de gebeurtenis in de Volkskrant. "Een cultuur waarin mannen die je kent, mannen met wie je misschien wel meerdere keren per week bier staat te drinken, of het bed deelt, je een sperma-emmer noemen, of je beoordelen op je uiterlijk of bedprestaties. Vaak onder het mom van ‘een grapje'.