Amersfoortse toeslagenmoeder naar Brussel voor hulp EU

Een inbreukprocedure vanuit de EC is volgens Hanneke van Eijken, hoogleraar Rechtstaat en Democratie van de Universiteit Utrecht, niet uitzonderlijk. "Maar of dit het proces versnelt, is maar de vraag. Dat proces begint met een brief van de EC waarin staat uitgelegd waarom het nationale beleid of wetgeving in strijd is met EU-recht. De lidstaat kan dan binnen twee maanden regeren. Pas daarna kan de Commissie de zaak bij het Hof van Justitie van de EU neerleggen. Het is dus een heel proces.”