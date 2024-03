Een muntschat, een wijnvat en een schip: deze Romeinse schatten zijn er in de regio gevonden

Het schip De Meern 1 is gevonden in 1997 in een uithoek van een van de eerste wijken van Leidsche Rijn. Het is het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa is gevonden, zegt Graafstal. "Doordat het door een calamiteit is gezonken, is het teruggevonden met een heel groot deel van de inventaris. Dat gaat bijvoorbeeld om keukenuitrusting, de sandalen van de schipper, schrijfgerei, houtbewerkingsgereedschappen."