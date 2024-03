In Tienhoven gevonden leeuw 'helemaal op zijn plek' in Zuid-Afrika

"We hebben wel even geoefend voor de reis", zegt Pijnenburg. "We hebben ze met stukken vlees gelokt naar de transportkist en ze daar langzaam aan laten wennen. Daarom hoefden ze ook niet verdoofd te worden." Na een uurtje of elf vliegen zagen ze de leeuwen in goede gezondheid op het vliegveld van Johannesburg weer terug. Ze zitten nu in The Lions Foundation, een natuurreservaat in Schrikkloof. "Daar worden kampen gebouwd waar de leeuwen komen te wonen. Remy en Luna hebben daar dan zo'n anderhalf hectare tot hun beschikking."