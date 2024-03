Mountainbikers schieten te hulp en steken miljoen euro in Utrechtse natuur

Voor Staatsbosbeheer komt het geld van de mountainbikers als geroepen. Zij luidden eerder dit jaar de noodklok over het onderhoud van wandel- en fietspaden. "De rek is eruit", zei een woordvoerder toen. "Al jarenlang krijgen we te weinig geld. De afgelopen jaren hebben we met kunst- en vliegwerk de boel overeind kunnen houden."