Sven (9) start petitie voor veilig verkeer in De Bilt: 'De klasgenootjes krijgen hier nog eens een écht ongeluk'

"We weten dat de Herbie-rotonde niet ideaal is qua verkeersveiligheid", reageert wethouder Pim van de Veerdonk van gemeente De Bilt. "Dat hebben we al in het vizier, we krijgen er vaker meldingen over. We hebben al kleine aanpassingen gedaan om de veiligheid te verbeteren, maar het is ons ook duidelijk dat er meer moet gebeuren. Later dit jaar willen we in kaart brengen hoe we dit kunnen verbeteren. Wat ons betreft liggen alle oplossingsmogelijkheden open."