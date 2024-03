Voetbalsters Eredivisie strijden voor hoger salaris: 'Voor mijn gevoel is er weinig vooruitgang'

Tami is blij dat er een gezamenlijk statement is afgegeven. "Het vrouwenvoetbal wordt steeds groter, maar voor m'n gevoel is er weinig vooruitgang qua inkomsten. Dus ik denk dat er met deze actie wat meer aandacht voor komt en dat de KNVB en de sponsoren misschien wel aan het denken worden gezet. Veel mensen weten denk ik ook niet dat er heel veel speelsters zijn die naast het voetbal gewoon nog werken of studeren. Dus het is goed dat we dat kenbaar maken. Dit is dus een mooie stap."