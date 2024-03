Moeten motorcrossers straks definitief hun biezen pakken?

Al jaren maakt Rang zich samen met anderen van Stichting Milieugroep Zuilen hard voor het verdwijnen van de crossbaan uit de gemeente Utrecht. "Eén motor die hard voorbij scheurt is al vervelend, maar die is zo weg. Als je in een straat woont waar motorclubs de hele dag voorbij komen is dat nog vervelender. Maar hier is het geluid constant. Het is niet handig om een motocrossclub in een stad te hebben"