Aanmeldweek middelbare school van start: dit is er anders voor Utrechtse leerlingen in groep 8

Met de komst van de landelijke doorstroomtoets is veel anders geworden in het laatste jaar van het basisonderwijs in Nederland. Na het voorlopige schooladvies in januari volgt er in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets, de vervanger van de CITO-toets. Uiterlijk 15 maart krijgen de scholen de uitslagen van hun leerlingen terug waarna de definitieve schooladviezen afgelopen week zijn opgesteld en verspreid. Als er door de uitslag van de doorstroomtoets een hoger advies uitkomt dan in januari, moet dat in principe altijd naar boven worden bijgesteld.