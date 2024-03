Dartsters willen niet met transvrouw spelen en stappen uit Nederlands vrouwenteam

Teamgenote en nummer twee van de wereld Aileen de Graaf sloot zich daarbij aan. In een reactie op het bericht zei ze ook te stoppen met het Nederlands team. "Als iemand zich niet fijn voelt in het lichaam waar hij of zij in geboren is, dan gun ik het iedereen om dit te veranderen en gelukkig te zijn. Ik vind het alleen niet terecht dat een biologische man bij de vrouwen mee gooit of andersom, het is of gemixt of niet", aldus De Graaf.