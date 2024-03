Zeist deels op slot vanwege The Passion, dit kan je verwachten

The Passion is de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV over het lijden en sterven van Jezus Christus. Het wordt sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, steeds in een andere stad. Eerder was in onze regio Amersfoort gastheer van het evenement.

De hoofdrollen worden dit jaar vervuld door William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria), Matteo van der Grijn (Petrus), Keizer (Judas) en Gaia Aikman (Maria Magdalena), Robbert Rodenburg (ongelovige Tomas) en Anita Witzier (verslaggever). Schrijver Kluun (Raymond van de Klundert) is de verteller.