Opgevoerde fatbikes vanaf april niet meer veilig, politie heeft nieuwe rollerbank

In de provincie Utrecht zijn de rollerbanken nog niet in gebruik laat een politiewoordvoerder weten. "De oudere rollerbanken moeten vervangen worden door de nieuwe. Dat gebeurt gefaseerd." Ook kunnen ze niet zo één, twee, drie in gebruik worden genomen. "Mensen moeten daarvoor worden opgeleid. En dat is afhankelijk van opleidingsmomenten en beschikbaarheid. In Utrecht is dat nog niet zo ver."