Slapen in je auto of op de camping: Utrecht ziet explosieve stijging van mensen die dakloos dreigen te raken

De gemeente Utrecht kan op dit moment ook niet aangeven hoeveel rechthebbende daklozen er waren in 2023. Het jaar ervoor waren in totaal 2.077 in beeld. Over het gehele jaar 2023 zijn nog geen cijfers bekend. "We zien wel de druk op de maatschappelijke opvang toenemen", reageert de gemeente. "We hebben daarom vijftien extra plekken gecreëerd binnen bestaande opvangvoorzieningen. We zien daarnaast in de cijfers van Het Vierde Huis dat het aantal urgentieaanvragen met als reden ‘dreigende dakloosheid’ met 260 procent is toegenomen. Ook vanuit de belangenbehartigers krijgen we het signaal dat dakloosheid in de stad toeneemt. Dit zijn ‘signalen’ of ‘indicaties’, maar geven geen totaalbeeld."