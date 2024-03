Nederlandse kinderartsen doen oproep aan ouders: 'Laat je kind vaccineren'

In de periode februari-maart zijn zeker vier baby's gestorven aan kinkhoest. "Zo'n hoog aantal hebben we in Nederland sinds de introductie van het kinkhoestvaccin in 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma niet meer gezien." Daarnaast zijn de mazelen terug van weggeweest in bijna heel Europa. Ook in Nederland, want in Eindhoven is er sprake van een mazelenuitbraak.