Kamperen in een bouwput? In Utrecht kan het al jaren

In het voorjaar van 2023 belooft Oostveen dat de camping in 2024 klaar is , en dat in de loop van dit jaar alle 84 huisjes af zijn. Maar een rondgang over de camping laat zien dat het bouwtempo niet omhoog gegaan is, het overgrote deel van de 84 nieuwe chalets is nog steeds in aanbouw. Een van de trekkersveldjes is opnieuw geëgaliseerd en ingezaaid, maar het veld is duidelijk nog niet klaar. En naast een ander trekkersveld liggen nog steeds bergen grond en bouwmateriaal. De bouwval, die beoogt is als restaurant, staat aan de rand van het trekkersveld, en het noodgebouw dat dienst doet als sanitair is niet vernieuwd of verbeterd.