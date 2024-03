Rechter zet streep door bezwaren zonneveld in Groenekan: 'Procedure was zorgvuldig'

Gemeente De Bilt reageert verheugd op de uitspraak van de rechtbank. "We hebben het op de juiste manier aangepakt, zegt de rechter dus. Het opwekken van duurzame energie is van groot maatschappelijk belang. En we willen natuurlijk dat omwonenden er zo min mogelijk last van hebben, daarom volgen we strikte procedures met betrekking tot bijvoorbeeld geluids- en zichthinder. Ik zie in de uitspraak van de rechter dan ook een bevestiging dat we het op een goede manier doen. Nu is het aan de exploitant om de volgende stappen te zetten", laat de gemeente via een woordvoerder weten.