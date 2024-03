Rechter geeft twee keer zoveel straf als geëist aan dronken bestuurder die fietser zwaargewond achterliet

De Hoge Raad, de hoogste rechtbank in ons land, hanteert drie criteria voor roekeloos rijden.

1. Een verdachte moet zich buitengewoon onvoorzichtig hebben gedragen.

2. Door zijn gedrag moet hij een zeer ernstig gevaar hebben veroorzaakt.

3. Hij moet zich ervan hiervan bewust zijn geweest, of had dat moeten zijn.

Bij roekeloos rijgedrag is het strafmaximum voor een dodelijk ongeluk hoger dan bij lagere categorieën van schuld: 6 jaar gevangenisstraf in plaats van 3 jaar.

Beide maxima kunnen door de rechter met de helft worden verhoogd als sprake is van extreem gevaarlijk rijgedrag (bijvoorbeeld een wilde achtervolging en/of excessief drankgebruik). Zo kan de 6 jaar cel voor roekeloos rijgedrag worden opgehoogd tot 9 jaar.

https://www.rechtspraak.nl/Themas/verkeersmisdrijven/Paginas/Roekeloos-rijden-en-de-wet.aspx